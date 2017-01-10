Москва, 10 января, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Бывшему министру экономического развития Российской Федерации Алексею Улюкаеву суд не разрешил посещать врачей и гулять на свежем воздухе. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы сегодня, 10 января.

Kremlin.ru Алексей Улюкаев

Напомним, Улюкаев был взят с поличным при вымогательстве взятки у руководства «Роснефти». Сейчас он находится под следствием, всех своих постов он уже лишился. Суд определил Улюкаева под домашний арест.

Экс-министр просил отпустить его в медучреждение для планового обследования, а также разрешить ежедневные прогулки. Кроме того, он попросил расширить список лиц, которым можно посещать квартиру, где он находится, включив туда няню его шестилетней дочери.

Однако, Басманный суд Москвы счел доводы Улюкаева неубедительными.

Суд решил сохранить ранее наложенные запреты. Обвиняемому запрещено покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН.