Хельсинки, 10 января, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Каждый третий житель Финляндии опасается, что избрание Дональда Трампа новым президентом США приведёт к росту числа войн и кризисов в мире. Об этом сегодня, 10 января, сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией Taloustutkimus.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В то же время половина респондентов заявила, что приход к власти нового президента вряд ли существенно повлияет на напряжённость в мире. Только 6% опрошенных финнов считают, что при Дональде Трампе станет меньше внешнеполитических конфликтов. 45% респондентов положительно оценивают намерение нового президента США нормализовать отношения с Россией, тогда как у 40% финнов отношение к такому развитию событий негативное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Финляндии Олли Рен заявил о том, что финские власти пристально следят за заявлениями нового президента США Дональда Трампа относительно внешней политики и безопасности. По мнению финской стороны, Вашингтон продолжит играть важную роль в европейской оборонной повестке.

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