Стокгольм, 10 января, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В новом договоре об обороне Швеция намерена уделить особое внимание усилению разведывательной деятельности, защите острова Готланд и сотрудничеству с Финляндией. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, сообщает финский национальный вещатель Yleyle.fi.

Dodmedia.osd.mil Шведский военный корабль

По мнению Хультквиста, сотрудничество между Финляндией и Швецией способствует стабилизации ситуации в регионе Балтийского моря. Министр рассказал, что расширение связей с Хельсинки станет одним из приоритетов новой оборонной стратегии Стокгольма, подчеркнув, что речь не идёт о создании союза между двумя странами. Хультквист заявил, что ценит политику неприсоединения Финляндии к военным блокам.

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По словам главы оборонного ведомства, Швеция не собирается вступать в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём заявила о том, что после «российской аннексии Крыма» над системой европейской безопасности нависла угроза, в том числе угроза применения ядерного оружия. Глава МИД характеризует региональную обстановку как «провокационную». При этом, по её словам, прямых военных угроз Швеции нет.