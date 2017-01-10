Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Реставрация Троицкого собора в Санкт-Петербурге, сильно пострадавшего в результате пожара в августе 2006 года, стоила бюджету Санкт-Петербурга 999,8 миллионов рублей за период 2006—2016 годов. Об этом сегодня сообщили власти Северной столицы.

Gov.spb.ru Троицкий собор

В 1938 году собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) был закрыт и превращен в склад. Здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. Работы по его реставрации начались в 1995 году, после возвращения собора Русской православной церкви.

С 1995 года за счет бюджета Санкт-Петербурга и собственных средств храма были отреставрированы кровля основного объема, система ветрозащиты, жертвенники, балюстрады куполов, малый восточный купол. На эти цели с 1995 по 2005 год было израсходовано 20,1 млн. рублей.

Однако в августе 2006 года на Большом куполе Троицкого собора произошел масштабный пожар, который был виден из многих частей города. От огня обрушились деревянные конструкции, пострадали малые купола и кровля, помещения собора покрылись копотью. В связи с этим в соборе начался новый этап ремонтно-восстановительных и реставрационных работ. При этом храм не закрывался для верующих.

С 2006 по 2011 год были отреставрированы малые купола, фасады и Большой купол, смонтированы системы пожаротушения. В 2012—2015 годах проведена реставрация малого западного купола, интерьеров западного и северного приделов, центральной части Троицкого собора. Кроме того были восстановлены интерьеры Большого купола и живопись центрального свода, приведена в порядок ограда храма.

В 2016 году отреставрированы полы, по историческим фотографиям воссоздано большое паникадило — трехъярусная бронзовая люстра на триста свечей, общим весом около 3 тонн, изготовленная в 1865 году и уничтоженная в 1938 году.

Сегодня, 10 января, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров осмотрели фасад и интерьеры Троицкого собора. С настоятелем храма Геннадием Бартовым и председателем комитета по охране памятников Санкт-Петербурга Сергеем Макаровым обсуждались вопросы завершения реставрационных работ.

«В наступившем году осталось сделать наружную вертикальную гидроизоляцию фундаментов и благоустроить прилегающую территорию», — отмечается в сообщении пресс-службы Смольного.

Собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка построен в стиле ампир, как полковой храм. На время освящения (25 мая 1835 года) собор являлся крупнейшим в России. Высота собора 80 метров, он вмещает более 3000 человек. Здание собора было заложено 13 мая 1828 года. Строительство осуществлялось на личные средства императора Николая I и казённые деньги. Стоимость возведения собора составила 3 миллиона рублей. Руководили строительством три человека: сам император, архитектор Василий Стасов и инженер Петр Базен.