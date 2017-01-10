Самара, 10 января, 2017, 16:39 — ИА Регнум. По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области в первой декаде 2017 года отмечается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). В этой связи министерство образования и науки региона рекомендовало продлить зимние каникулы до 13 января включительно в Самаре, Новокуйбышевсе и в трех районах — Кинель — Черкасском, Исаклинском и Волжском, сообщает ИА REGNUM.

Ponchikov.net ОРВИ

Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания на 10 тыс. человек населения среди детей 7−14 лет наблюдается в Новокуйбышевске — 255,1; Кинель-Черкасском районе — 96,6; Самаре — 89,7; Исаклинском районе — 80,0; Волжском районе — 62,7.

В школах районов Волжский и Иссаклинский усилены меры по введению ограничительных мероприятий среди обучающихся.

Как сообщало ИА REGNUM, при выявлении групповых заболеваний ОРВИ с числом заболевших 20% и более от общей численности детей класса (группы) рекомендуется приостанавливать работу класса (группы) на срок не менее 7 дней.

При вовлечении в эпидемиологический процесс детей 2-х и более классов (групп) с общим числом заболевших 30% и более от численности детей образовательного учреждения — приостанавливать деятельность образовательного учреждения. При одновременном заболевании более 30% детей в большинстве (более 50%) образовательных учреждений рекомендуется приостанавливать работу образовательных учреждений в целом по муниципальному образованию.