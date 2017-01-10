Ярославль, 10 января, 2017, 16:36 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года вступил в силу закон о запрете «коллекторов без лицензии». Теперь взысканием долгов имеют право заниматься только коллекторские компании, зарегистрированные в специальном реестре. Контроль за деятельностью этих организаций отныне возложен на службу судебных приставов. Однако пока ни одно коллекторское агентство, работающее на территории Ярославской области, не подало соответствующей заявки, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по региону.

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При этом в УФССП по Ярославской области отмечают, что количество исполнительных производств по взысканию задолженностей по кредитным платежам в 2016 году возросло.

«По итогам года в структурных подразделениях УФССП находилось на исполнении 36 тысяч исполнительных производств на общую сумму в 16 млрд рублей. При этом взыскания с физлиц — это 35 тысяч производств на 11 млрд рублей. То есть, основной объем просроченной кредитной задолженности приходится на граждан», — уточнила заместитель главного судебного пристава Ярославской области Екатерина Гричкань.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин при этом подчеркивает, что на взыскание в службу судебных приставов попадает лишь часть долгов населения региона.

«В сферу внимания судебных приставов попадает лишь небольшая часть долгов. Размер же совокупного долга значительно выше. И это серьезная проблема. Возвращение долгов иногда превращается в острую проблему, к решению которой привлекаются разного рода организации, порой действующие очень грубо… Новый закон должен защитить наших граждан от бесчинства коллекторов, от их агрессии и незаконных методов работы. Мне кажется, что это очень важный закон, который наведет порядок в этой сфере», — подчеркнул Сергей Бабуркин.

В России, по данным Объединенного кредитного бюро, розничные кредиты есть у 59% граждан, средняя сумма кредита составляет 210 тысяч рублей. При этом в 22 российских регионах на платежи по кредиту уходит больше половины заработной платы, в Ярославской области в 2015 году граждане отдавали за погашение кредитов в среднем 47%.