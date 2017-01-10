Таиланд расторг контракт с Украиной на закупку танков
Бангкок, 10 января, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Министерство обороны Таиланда расторгло контракт в Украиной на поставку танков «Оплот» из-за невыполнения украинской стороной условий соглашений. Об этом сегодня, 10 января, сообщают украинские «Вести» со ссылкой на заявление министра обороны Таиланда Правита Вонгсумона.
Генерал Вонгсумон заявил, что по контракту, подписанному ещё в 2011 году, армия Таиланда должна была получить 49 танков к октябрю 2017 года. Но уже сейчас начались проблемы с поставками. За 2016 украинская сторона смогла передать армии Таиланда лишь 20 танков «Оплот».
Официальный Бангкок считает, что проблемы с поставками связаны, в первую очередь, с внутренней ситуацией на Украине.
Армейский комитет Таиланда, который принимает решение о закупках военной техники, сперва сократил объемы закупок танков «Оплот» у Украины, а затем и вовсе свернул контракт, перейдя на закупку танков китайского производства.
Известно, что Таиланд уже заключил с Китаем контракт на поставку 28 танков VT-4 с возможностью увеличения заказа.