Бангкок, 10 января, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Министерство обороны Таиланда расторгло контракт в Украиной на поставку танков «Оплот» из-за невыполнения украинской стороной условий соглашений. Об этом сегодня, 10 января, сообщают украинские «Вести» со ссылкой на заявление министра обороны Таиланда Правита Вонгсумона.

Copyleft Украинский танк «Оплот»

Генерал Вонгсумон заявил, что по контракту, подписанному ещё в 2011 году, армия Таиланда должна была получить 49 танков к октябрю 2017 года. Но уже сейчас начались проблемы с поставками. За 2016 украинская сторона смогла передать армии Таиланда лишь 20 танков «Оплот».

Официальный Бангкок считает, что проблемы с поставками связаны, в первую очередь, с внутренней ситуацией на Украине.

Армейский комитет Таиланда, который принимает решение о закупках военной техники, сперва сократил объемы закупок танков «Оплот» у Украины, а затем и вовсе свернул контракт, перейдя на закупку танков китайского производства.

Известно, что Таиланд уже заключил с Китаем контракт на поставку 28 танков VT-4 с возможностью увеличения заказа.