Владикавказ, 10 января, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Строительный башенный кран упал сегодня, 10 января, в Северной Осетии. Происшествие произошло около полудня на строительной площадке на пересечении улицы Весенняя и Дзусова, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

greatmathias Башенный кран

В результате происшествия погибла женщина-крановщик. На месте падения крана разрушений нет. На устранение аварии привлекались 46 человек, в том числе от МЧС 24 человека.

По факту падения строительной техники организована проверка прокуратуры. К ней привлечены специалисты управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда республики. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, Следственным комитетом ведется доследственная проверка с целью установления возможных признаков преступления. Ее ход также взят на контроль прокуратурой.

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СМИ: башенный кран упал в Сургуте, машинист погиб

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря прошлого года рухнул башенный кран на стройплощадке на Южном шоссе в Самаре. ЧП произошло во время сборки крана. В результате падения пострадал рабочий-монтажник.

В ноябре 2016 года в Сургуте произошло обрушение строительного башенного крана. От полученных в результате падения телесных повреждений погиб машинист крана.