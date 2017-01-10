Москва, 10 января, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Начало 2017 года для российской валюты оказалось достаточно удачным. Если нефть будет продолжать держаться на достигнутых уровнях, то и рубль может сохранить свой потенциал к укреплению, отмечает руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Цены на нефть упали к важному психологическому уровню в районе 55 долларов за баррель. Пара доллар/рубль, в свою очередь, подобралась к достаточно важному уровню сопротивления в районе 60 рублей за одну единицу американской валюты. Помимо нефти, поддержку «деревянному» оказывает интерес зарубежных инвесторов к российским активам», — говорит он.

Среди рисков для рубля можно отметить возможное ужесточение монетарной политики, которое приведет к росту курса доллара и окажет давление на рисковые активы, а также сохраняющуюся неопределенность на нефтяном рынке, прогнозирует эксперт.

«На этом фоне на ММВБ курс доллара находится в районе 60 рублей за одну единицу американской валюты, евро вырос до 63 рублей 55 копеек, а котировки нефти марки Brent корректируются вверх от 55 долларов за баррель», — напоминает он.

В целом курс рубля сейчас выглядит достаточно сбалансированным при текущих ценах на нефть, указывает эксперт. «Однако, как мы отмечали выше, неопределенность здесь все-таки еще сохраняется. В случае, если вчерашнее снижение на нефтяном рынке продолжится и «черное золото» опустится до 53 долларов за баррель марки Brent, то доллар может прибавить еще несколько рублей», — уверен аналитик.

В этом случае торговля по основной валютной паре на российском валютном рынке может вновь вернуться в диапазон от 60 до 62 рублей, предполагает эксперт. «Именно такой сценарий мы сейчас рассматриваем как базовый. Рекомендуем присматриваться к продажам при прорывах выше отметки 61,40 рублей за доллар, в идеале рекомендуем продавать доллары в районе 61 рубля 90 копеек. Целями для фиксации прибыли по продажам будут выступать отметки 60,60 или 60,00», — указывает Задоя.