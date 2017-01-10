Белгород, 10 января, 2017, 16:17 — ИА Регнум. В Белгородской области проведут профилактику птичьего гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ветеринарии, так ведомство отреагировало на сообщение о вспышке заболевания в воронежском зоопарке.

Голубь

Белгородские предприятия ежемесячно содержат 52 млн голов домашней птицы, еще два миллиона выращивается на личных подсобных хозяйствах.

Чтобы не допустить массовый падеж птицы, в крупных птицеводческих холдингах государственные ветеринарные службы ведут мониторинг за состоянием птицепоголовья. 15 ветлабораторий ежедневно проверяют завозимые в регион корма и выработанную продукцию птицефабрик, а также исследуют патологический материал птицы. Совместно с охотоведами налажена работа и по мониторингу здоровья дикой птицы: охотники сообщают в управление ветеринарии о каждом подозрительном случае заболевания птицы.

По словам начальника управления ветеринарии Алексея Хмырова, случаев птичьего гриппа на территории Белгородской области не выявлено, однако сложившаяся в соседнем регионе ситуация заставила ужесточить меры противоэпизоотического характера. Специалисты управления будут обследовать личные подсобные хозяйства, ужесточится ветеринарный контроль на птицефабриках и продовольственных рынках.

«Сегодня на границе с Воронежской областью у нас круглосуточно работает шесть ветеринарных постов. Они будут обращать пристальное внимание на всю ввозимую от соседей птицеводческую продукцию. Конечно, особое внимание мы уделим нашему замечательному зоопарку, так как птица там содержится в открытых вольерах», — сказал он.

Всем жителям региона, содержащим домашнюю птицу в личных хозяйствах, начальник управления ветеринарии порекомендовал снизить контакты своих питомцев с дикими голубями и воробьями, а также всегда содержать в закрытом помещении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 3 по 7 января в воронежском зоопарке погибли 35 птиц. Причиной гибели стал птичий грипп. 8 января были подвергнуты эвтаназии оставшиеся в зоопарке птицы. Трупы 176 птиц утилизированы. Сам зоопарк и парк, в котором он находится, закрыты с 5 января.