Уват, Тюменская область, 10 января, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Уватского района Тюменской области отправлен на скамью подсудимых. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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54-летний Александр Тулупов обвиняется по двум статьям: ч.1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»). Следствием установлено, что в апреле 2014 года Тулупов, занимая должность директора муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса, фиктивно трудоустроил в учреждении взрослого пасынка своего знакомого инженером по охране труда. В период с апреля 2014 года по январь 2015 года на оплату труда «липового» работника комплексом было потрачено более 158 тыс. рублей. При этом инженер постоянно жил и работал в Тюмени.

Кроме того, как считает следствие, по ходатайству Тулупова в мае 2014 года администрацией Уватского района инженеру была предоставлена трехкомнатная муниципальная служебная квартира в Увате. Данная квартира была приватизирована «липовым» инженером и его домочадцами вскоре после назначения Тулупова главой администрации Уватского района, то есть после 30 января 2015 года, считают следователи.

«Противоправные действия Тулупова были выявлены управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции (УЭП и ПК) УМВД России по Тюменской области. 25 февраля 2016 года органами следственного комитета было возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе обыска на квартире Тулупова 1 марта 2016 года были обнаружены и изъяты семь револьверных патронов калибра 7,62×38R мм образца 1985 года, предназначенные для стрельбы из револьверов «Наган» и «Pieper». Было возбуждено еще одно уголовное дело. Впоследствии дела были соединены в одно производство. В ходе следствия Тулупов признал свою вину.

Прокуратура Тюменской области направила материалы дела в Уватский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.