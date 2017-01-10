Астана, 10 января, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Скандал на религиозной почве разгорается в Акмолинской области Казахстана. Ученицу Московской средней школы Есильского района классный руководитель насильно лишил нательного крестика. Как сообщает казахстанский портал Nur. kz, тетя школьницы Ирина Клименок обратилась с жалобой на действия преподавателя в областное управление образования.

Pexels.com Нательный крестик

«Классный руководитель, ссылаясь на распоряжение директора школы, срезала ножницами крестик в присутствии других ребят. При разговоре с администрацией школы свое распоряжение директор документально не подтвердила, не предоставила документ, запрещающий носить нательные крестики. Показали распечатанный листок, в котором было написано, что крестик — это колюще-режущий предмет», — рассказала Клименок.

По ее словам, в управлении образования Акмолинской области, куда она обратилась с жалобой по данному факту, сообщили, что крестик был срезан не насильно, а с согласия самой девочки, поскольку нитка, на которой он висел, туго облегала шею, что создавало опасность во время исполнения танца.

Отметим также, что позже в управлении образования добавили, что крестик является религиозным элементом, а согласно приказа №26 министра образования и науки Казахстана, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

Кроме того, сотрудники управления отметили, что ограничение на ношение элементов одежды религиозной принадлежности в организациях образования не направлено на ущемление права обучающихся на свободу вероисповедания.

Следует пояснить, что приказ министра образования, о котором идет речь, был утвержден в январе 2016 года. В данном документе прописаны требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, эти требования «направлены на реализацию светского характера обучения и устранение признаков социального, имущественного и иных различий между обучающимися организаций среднего образования».

«Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов. Школьная форма вводится с учетом возрастных особенностей обучающихся и подразделяется на повседневную, парадную и спортивную», — говорится в документе.

Согласно приказа, школьная форма для мальчиков состоит из пиджака, жилета, брюк, парадной и повседневной рубашек. Для девочек: пиджак, жилет, юбка, брюки и классическая блузка. В зимний период форму дополняет трикотажный жилет, сарафан и водолазка. Парадная форма для мальчиков состоит из повседневной формы, дополненной белой рубашкой, а для девочек — белой блузкой.

При этом приказом запрещается любая религиозная одежда.

«Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается», — подчеркивается в документе.

Кроме того, запрещается ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.

Напомним также, что именно этот приказ лег в основу запрета на ношение хиджаба в казахстанских школах. А такие прецеденты в республике происходили регулярно.

К примеру, в сентябре 2013 года в Кокчетаве директор одной из школ не пустила на занятия двух школьниц, пришедших в хиджабе. Спустя год директор Назарбаев-интеллектуальной школы в Семипалатинске по той же причине не допустила на занятия девятиклассницу. В январе 2015 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области вспыхнул очередной скандал из-за хиджаба. Администрация школы не допустила к занятиям второклассницу, одетую не по уставу.

Между тем, в Казахстанском Комитете по охране прав детей заявляют, что руководство школы не имеет права на подобные действия:

«В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстана «О правах ребенка» государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, осуществляет его защиту от физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения. Также в соответствии со статьей 35 Закона «О правах ребенка» государство гарантирует невмешательство в воспитание ребенка, основанное на религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, соблюдение традиций и совершение за пределами организаций образования, воспитательных, лечебных и иных аналогичных учреждений религиозных обрядов с участием ребенка», — говорится на сайте Комитета в ответе на соответствующий вопрос.

Отметим также, что по официальным данным, численность населения Казахстана составляет свыше 17,7 млн человек. Порядка 20% из них — школьники в возрасте от 6 до 17 лет. При этом, по данным православной энциклопедии «Древо», 4,1 млн жителей республики исповедуют православие.