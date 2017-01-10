Воронеж, 10 января, 2017, 15:48 — ИА Регнум. 100% акций АО «Санаторий «Воронеж» выставлены на открытый аукцион 9 января. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на документацию Фонда госимущества Воронежской области.

Pixabay.com Торги

На торги выставлены обыкновенные именные акции акционерного общества «Санаторий «Воронеж» в количестве 49 тыс. 135 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая — 100% уставного капитала АО «Санаторий «Воронеж».

Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 января по 6 февраля, сам аукцион планируется провести 14 февраля. Начальная цена заявлена в 380 млн рублей.

В перечень объектов недвижимого имущества акционерного общества «Санаторий «Воронеж», в частности, входят: основное здание площадью 6 тыс. 641, 6 кв. м, трехэтажное; здание котельной в 83,3 кв. м, здание солярия и веранда (28,8 кв. м), гараж площадью 92,3 кв. м, проходная, а также склад площадью 85,3 кв.м.

Отметим, что это уже четвертая попытка правительства Воронежской области продать акции санатория. Первый конкурс был объявлен в июне 2015 года, тогда за пакет акций надеялись получить не менее 604,8 млн рублей. Покупателей тогда не нашлось. В мае 2016 года был объявлен новый аукцион, стоимость пакета акций была снижена до 423,5 млн рублей, но и этот аукцион не состоялся, хотя его срок продлили. Третий раз аукцион объявили в декабре, цену снизили до 380 млн рублей.

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Санаторий «Воронеж» в Ессентуках больше года ждет покупателей

Санаторий «Воронеж», расположенный в Ессентуках, круглогодичного действия и рассчитан на 120 мест. Он расположен в самом центре курортной зоны рядом с лечебным парком, напротив общекурортной грязелечебницы и питьевых бюветов «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17».