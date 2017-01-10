Бишкек, 10 января, 2017, 15:45 — ИА Регнум. «Железные дороги находятся в критическом состоянии. В Киргизии нужно закрывать железную дорогу», — заявил эксперт Азамат Такырбашев, выступая сегодня, 10 января, на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству парламента этой среднеазиатской страны.

Pixabay.com Железная дорога

По словам аналитика, за 25 лет с момента обретения Киргизией независимости в республике не было проложено ни одного нового метра железной дороги.

«В 2013 году путеизмерительный вагон прошел по нашим железнодорожным путям и выявил катастрофическую ситуацию. Из 317 км отличных нет, хороших — 6 км, в удовлетворительном состоянии — 113 км, в неудовлетворительном — 198 км. Мы должны закрывать железную дорогу! Ведь в первую очередь речь идет о безопасности пассажиров», — подчеркнул он.

Также эксперт пожаловался депутатам на то, что казахские железнодорожники используют пассажирские вагоны поездов, идущих по маршруту «Бишкек — Москва» для переброски товаров между населенными пунктами, поскольку такие составы, в отличие от казахстанских, останавливаются на всех станциях.

Азамат Такырбашев считает, что именно из-за подобного обращения скоростные поезда Киргизии пребывают в столь печальном и неприглядном состоянии. «Казахи в последнее время нас эксплуатируют как рабочую силу, а мы еще жалуемся, что у нас падают пассажирские перевозки. Наши поезда сделали почтово-багажными, перевозят все, что можно перевезти в наших пассажирских вагонах», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 10 января 2017 года «Казахстан Темир Жолы» («Казахские железные дороги») досрочно вводит сниженный тариф на транзит по территории Казахстана железнодорожных грузов из Киргизии в Россию и в обратном направлении. По официальным данным, расценки на транзит упадут в среднем в 2,83 раза. Казахская сторона при этом теряет до 42 млрд тенге (7,59 млрд рублей), которые планирует компенсировать за счет роста объема перевозок как минимум в три раза.