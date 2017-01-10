Багдад, 10 января, 2017, 15:41 — ИА Регнум.



James (Jim) Gordon Здание парламента Ирака

Два мощных взрыва прогремели 10 января поблизости от иракского парламента, заявил источник в МВД страны. Об этом сообщает Figaro.

«Один из взрывов был вызван подрывом пешего террориста-смертника, другой — в результате взрыва заминированного автомобиля», — отметил источник.

Информации о жертвах на данный момент нет.

Напомним, это уже не первый теракт в столице Ираке в 2017 году. С начала года Багдад сотряс ряд терактов, ответственность за которые на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от которой власти страны освобождают второй по величине город страны Мосул.