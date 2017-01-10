Москва, 10 января, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Минздрав предлагает полностью запретить курение в кафе и ресторанах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, это следует из «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу».

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Речь идет о запрете использования в организациях общественного питания изделий, которые «используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)».

Отметим, что концепция предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Кроме того, планируется расширить перечень территорий и объектов свободных от табачного дыма, включая любые жилые помещения, а также организации общественного питания.

Концепция государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу, разработанная по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%.