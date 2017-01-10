Челябинск, 10 января, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию в отношении заключения под стражу на два месяца, вынесенной Центральным районным судом города Челябинска в отношении экс-жительницы Коркино 24-летней девушки, уехавшей в Сирию для ведения боевых действий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

14 ноября 2016 обвиняемая 1992 года рождения была объявлена в международный розыск. 20 декабря 2016 года, заочно, Центральным районным судом ей была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Девушка обвиняется в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (согласно части 2 статьи 208 УК РФ).

Суд Центрального района принял решение о заключении под стражу, так как обвиняемая совершила умышленное особо тяжкое преступление против общественной безопасности.

По данным предварительного следствия, обвиняемая входит в состав незаконного воинского формирования, имеет и пользуется огнестрельным оружием, ее действия согласуются с задачами и целями вооруженного формирования против правительственных сил на территории Сирии. Помимо этого, по данным следователей, девушка «рассматривает Россию как территорию для ведения войны с лицами, не исповедующими ислам».

С постановлением районного суда девушка не согласилась. Ее адвокат подал апелляционную жалобу и стал настаивать на изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

По данным следствия, обвиняемая по месту регистрации в городе Коркино длительное время не проживает, скрылась за пределы РФ, с 2013 года находится на территории Сирии в зоне активных боевых действий против правительственных сил.

Как сообщил источник в правоохранительных органах Челябинска, информация о деятельности девушки поступила через знакомых, проживающих в городе Коркино, с которыми она поддерживала связь через интернет.