Калининград, 10 января, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Калининграде мы становимся свидетелями предательства соотечественников, борющихся в Прибалтике с героизацией нацистов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 10 января, командир антифашистского движения «Ночной дозор» в Эстонии, советник исполнительного директора РВИО Дмитрий Линтер, комментируя бизнес-планы воссоздать в Калининградской области охотничье имение нацистского преступника Германа Геринга.

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«Сначала я в эту новость не поверил… Подумал, что какой-то фейк, — сообщил Линтер. — Российское внешнеполитическое ведомство, как и в целом руководство России, выступает последовательно против героизации нацистов. И как следствие любая популяризация их наследия вне научных диспутов и дискуссий может рассматриваться как форма завуалированной пропаганды нацистских идей».

Собеседник ИА REGNUM попытался объяснить «бизнес-логику» воссоздания подобного «туристического объекта».

«В Германии достаточно сильны неонацистские настроения при общей неспособности немцев сопротивляться тотальной иммиграции. Подобные антииммигрантские настроения подавляются, в том числе крайне правыми реакционными общественными силами, которые мы привыкли называть неонацистами», — сказал антифашист.

«Пока они неспособны создать что-то серьёзное, хотя, конечно, поклонники этих идей имеют своих потребителей и пропагандистов. Видимо на этих потребителей и готовится этот туристический аттракцион в Калининградской области, — предположил Линтер. — Как говорится, ничего личного — только бизнес».

Эксперт напомнил, что депутат Госдумы Ирина Яровая в своё время предложила законопроект, который дума приняла в виде закона «как раз для таких бизнес-хитрецов, готовых торговать всем ради прибыли». (Статья 354.1. УК РФ от 19 мая 2014 года гласит: «Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично», наказывается на срок до трёх лет лишения свободы).

«Создавать подобный туристический аттракцион, во-первых, аморально, — считает Линтер. — Во-вторых, это мягкая реабилитация нацистских преступников. А в-третьих, это предательство наших соотечественников и ветеранов в Прибалтике, борющихся с героизацией нацистов».

«И всё это в совокупности, безусловно, идёт в копилку пересмотра статуса Калининградской области как части России», — подчеркнул Линтер.

Кроме того, антифашист полагает, что подобный «туристический объект» может стать точкой консолидации общественно-политических сил Германии и России в контексте их совместных действий в вопросах популяризации пересмотра итогов Второй мировой войны.

ИА REGNUM уточняет, что накануне в региональной прессе было озвучено решение «практически воссоздать» охотничье имение военного преступника Геринга, взорванное в 1944 году немцами по приказу же Геринга. На месте сохранившегося фундамента уже проведены первые строительные работы. Владельцы будущего строения окрестили его «новым общедоступным объектом туристической и рекреационной инфраструктуры Калининградской области».