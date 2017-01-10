Минск, 10 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В Белоруссии задержан российский гражданин — выходец из Чечни. Его подозревают в двойном убийстве, совершенном в Дагестанском городе Хасавюрте. Ориентировка на него была отправлена из полиции России, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе МВД РБ.

Михай Мункачи. Убийство. 1882 — 1887

Об этом сообщил заместитель начальника ГУУР МВД Беларуси Виктор Юзефович. На территорию Белоруссии злоумышленник попал, чтобы избежать уголовного преследования. Из аэропорта Минска он намеревался вылететь в турецкий город Стамбул.

«Времени было мало, всего сутки, работали даже ночью. Имелись достоверные сведения, что подозреваемый предпримет попытку скрыться, что, в общем-то, и подтвердилось. В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий его задержали в зоне пограничного контроля Национального аэропорта во время посадки на рейс», — сообщил подробности Юзефович.

Задержание подозреваемого было произведено силами уголовного розыска МВД, а также Минского ОВД на воздушном транспорте и сотрудниками пограничной службы. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции выходца из Чечни с криминальным прошлым на родину. На счету задержанного может оказаться убийство двух женщин 1960 и 1986 годов рождения.