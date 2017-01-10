Амстердам, 10 января, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Предметы, собранные независимыми голландскими журналистами на месте крушения рейса МН17 в Донбассе и изъятые полицией, будут тщательно изучены. Об этом заявил представитель прокуратуры Нидерландов Вим де Брюн, пишут 10 января «Известия».

Defensie.nl На месте падения MH17

При этом представитель надзорного ведомства не уточнил, о каких именно предметах идет речь. Ранее сообщалось о том, что среди материалов, изъятых у репортеров, находились «различные сумки с металлическими частями», а также предметы, которые могут являться человеческими останками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Амстердаме были задержаны вернувшиеся из Донбасса голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс. Они везли с собой обломки самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», рухнувшего на территории ДНР летом 2014 года, а также материалы, содержащие интервью с местными жителями.