Москва, 10 января, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Обнулять законотворческий портфель Госдумы с окончанием каждого созыва предложил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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«Сегодня Володин сослался на опыт других стран, где каждый созыв обнуляет все полностью — вот все, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, все обнуляется и новый созыв начинает заново», — сказал Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что в законодательном портфеле Госдумы есть законопроекты, которым более 20 лет. «Если мы считаем, что инициатива, которая пролежала пять лет, требует все равно рассмотрения, тогда мы перевнесем ее», — выразил готовность депутат.