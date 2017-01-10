Ярославль, 10 января, 2017, 15:28 — ИА Регнум. 10 января в Тутаеве Ярославской области будет восстановлено горячее водоснабжение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, аварийные работы на теплотрассе уже завершены и начинается пуск теплоносителя.

Yarregion.ru Ремонт

Без горячей воды жилые дома Тутаева и объекты социальной сферы находятся с 7 января. Как уже сообщало ИА REGNUM, причиной отключения горячего водоснабжения стал прорыв теплотрассы в правобережной части города. Восстановительные работы тутаевские коммунальные службы не могли начать три дня — из-за сильных морозов. При этом было принято решение об отключении в домах горячего водоснабжения — чтобы сохранить тепло в квартирах и не допустить размораживания внутридомовых систем отопления.

В правительстве сообщают, что мониторинг температурного режима в домах проводился регулярно. Впрочем, жители города спасались с помощью электронагревательных приборов, что резко увеличило нагрузку на электросети. В результате тутаевские власти решили на всякий случай ограничить уличное освещение.

10 января пришлось отключить отопление в 55 домах. В правительстве уточняют, что это было сделано лишь на несколько часов с целью организации работ. Уже к вечеру в жилых домах и объектах социальной сферы Тутаева снова должна появиться горячая вода и отопление.