Улан-Батор, 10 января, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Монголии до 1 января 2018 года ограничат внутреннюю миграцию граждан. Об этом сегодня, 10 января, в ходе пресс-конференции объявил мэр Улан-Батора.

Brücke-Osteuropa Юрты в Улан-Баторе

Вопрос миграции был поднят из-за ухудшившейся экологической обстановки в столице страны. Приезжие селятся в Улан-Баторе в юртах, переносных каркасных жилищах кочевников с войлочным покрытием, и отапливают их с помощью угольных печей. В юрточных районах проживают сейчас 67% жителей столицы. В результате количество твёрдых частиц в атмосфере в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

Мэр также объявил, что с 1 апреля 2017 года вступит в силу запрет на продажу угольных печек в торговых центрах и на рынках Улан-Батора.

Решение столичной администрации уже подверглось критике из-за нарушения норм Конституции, гарантирующих гражданам Монголии право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах страны.

Однако в ответ мэр заявил, что решение об ограничении внутренней миграции уже одобрено Национальным советом безопасности. А каждый гражданин Монголии имеет также право жить в здоровой и безопасной среде, в связи с чем нельзя более увеличивать количество печных дымоходов в столице.

Жителям уже существующих в Улан-Баторе юрточных районов будет предложено вернуться в родные поселки. Мэр столицы пообещал, что в провинции власти помогут вернувшимся с жильем и работой.

Напомним, 26 декабря в Улан-Баторе прошел марш протеста «Матери и отцы против смога». Жители города решили привлечь внимание властей к проблеме загрязнения атмосферы и его влияния на здоровье людей, особенно детей. Положение в монгольской столице уже сравнивают с ситуацией в Пекине.

Монгольские исследователи пришли к выводу, что густой смог Улан-Батора становится причиной 9,2% преждевременных смертей, 24,1% заболеваний дыхательных путей у детей и 39,9% случаев рака легких.