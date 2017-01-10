Париж, 10 января, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Французские правоохранительные органы установили, что одним из ограбивших американскую артистку Ким Кардашьян был водитель, возивший её по Парижу во время приезда американки во Францию в октябре прошлого года, сообщает Gulf News.

Eva Rinaldi Ким Кардашьян

Полиция установила личности людей, которые были задержаны по подозрению в нападении на гостиничный номер, снятый Кардашьян во время её октябрьской поездки в Париж. Известно, что в состав группы, осуществивший налёт, входили, помимо водителя, три женщины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 января, в ходе спецоперации во Франции задержали 15 человек по подозрению в причастности к ограблению американской звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Налёт произошёл в ночь на 3 октября. В номер Кардашьян ворвались пять человек в масках и в форме полицейских. Они похитили у американки шкатулку с драгоценностями на сумму пять миллионов евро, кольцо стоимостью четыре миллиона евро и два сотовых телефона.

После нападения на Кардащьян, обратившейся в полицию, возбуждено уголовное дело. По словам представителей американки, она испытала при нападении шок, но физически не пострадала.