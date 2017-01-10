Киев, 10 января, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обнародовала данные о пленных военнослужащих, находящихся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также списки лиц, которых власти ДНР и ЛНР запрашивают у Киева. Фамилии людей, взятых в плен в Донбассе обеими сторонами конфликта, опубликованы 10 января на странице Савченко в «Фейсбуке».

ВАДИМ ЧУПРИНА Надежда Савченко

Так, депутат приводит имена, отчества, фамилии и даты рождения 41 гражданина Украины, указав, что они удерживаются в ДНР и ЛНР. Этот список, как отмечено, подтвержден властями республик. В списке, запрошенном Киевом, указаны данные 121 человека. Также опубликован список из 524 человек, запрошенных ДНР и ЛНР.

Савченко отмечает, что пленные в списках делятся на две категории. В первую входят лица, находящиеся в ДНР и ЛНР. При этом украинская сторона говорит о 129 пленных, противоположная сторона подтверждает данные 42 человек. Вторая из «категорий обмена» — это украинцы, содержащиеся в тюрьмах России. Таковых на текущий момент — 44 человека, поясняет депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в службе безопасности Украины (СБУ) обещали провести с народным депутатом Надеждой Савченко «разъяснительную работу» по поводу недопустимости публикации списков пленных и лиц, пропавших без вести в Донбассе. Как отметил советник главы СБУ Юрий Тандит, публикация списков может навредить как военнопленным, так и их родным.

7 января Савченко пообещала опубликовать списки пленных и без вести пропавших, которые она получила по итогам встречи с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске, а также собрала самостоятельно после возвращения из России.