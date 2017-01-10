Ярославль, 10 января, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В 2016 году государственный долг Ярославской области вырос на 4,6 млрд рублей и составил на 1 января 2017 года 35,6 млрд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику департамента финансов региона. 1 января 2016 года госдолг составлял 31 млрд рублей.

Деньги

В 2016 году госдолг рос быстрее, чем в 2015, когда он увеличился лишь на 2,4 млрд. В 2016 году долг достиг и своего максимума. На 1 июля регион был должен 37,5 млрд. Таким образом во втором полугодии задолженность Ярославской области даже снизилась — почти на 2 млрд рублей. Отчасти это связано с предоставлением бюджетного кредита в августе 2016 года, который позволил заместить порядка 10 млрд рублей коммерческих кредитов и, следовательно, существенно облегчить обслуживание долга.

Условием предоставления бюджетного кредита было обязательство региона перед Минфином о не наращивании долга, в связи с чем бюджет на 2017 год был принят бездефицитным. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной думы Александр Гончаров считает, что госдолг региона некритичен.

«Всякий долг не совсем хорош, но тот долг, который есть сегодня — он в пределах принятых бюджетных нормативов. По соотношению собственных доходов и госдолга мы выглядим лучше многих соседних регионов. Задача — уменьшать долг. На 2017 год принят бездефицитный бюджет, выдержать его параметры будет непросто, но у правительства области есть для этого все рычаги», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной думы Александр Гончаров.