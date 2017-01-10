Рига, 10 января, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В 2016 году в Латвии в пожарах погибли 95 человек, это самый большой показатель за последние три года, в водоемах было найдено 110 утонувших, заявили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), сообщает LETA.

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В целом, в последние годы количество пожаров в стране постепенно уменьшается. Так, в 2016 году зарегистрировано на 10% меньше пожаров, чем в 2015 году. Однако число погибших в пожарах в 2016 году увеличилось. В ГПСС сообщили, что 68 из 95 погибших в прошлом году были мужчинами, 27 — женщинами. Средний возраст погибших мужчин составлял 53 года, женщин — 60. Больше всего пожаров происходит в Риге и ее окрестностях. Среди городов больше всего в 2016 году жертв пожаров было в Риге — 24 человека и в Даугавпилсе — восемь человек. В 2016 году в пожарах пострадали 302 человека, из них 20 — дети.

Также сообщается, что в 2016 году сотрудники ГПСС 6744 раза проводили спасательные работы, было спасено 467 человек, что на 6% больше, чем в 2015 году. Из всех спасенных 173 помощь потребовалась, чтобы после ДТП выбраться из потерпевших аварию автомашин, 89 человек были найдены заблудившимися в лесах и болотах, 85 помощь потребовалась в бытовых инцидентах, 46 — после инцидентов на воде или на льду.