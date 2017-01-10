Москва, 10 января, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Акционерное общество «Туполев» проведёт опытно-конструкторские работы для повышения исправности стратегических ракетоносцев. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства, сообщили в министерстве.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-160

«Заключен госконтракт с публичным акционерным обществом «Туполев» на проведение опытно-конструкторских работ. Совместно с Минпромторгом оформлено решение о поэтапном повышении исправности и технической готовности ракетоносцев», — пояснил Шойгу.

По его словам, Минобороны принимает все необходимые меры для успешного восстановления производства самолётов Ту-160 и повышения исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

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