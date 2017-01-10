Воронеж, 10 января, 2017, 15:04 — ИА Регнум. 87,5% собственников квартир в Воронежской области заплатили взносы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по итогам 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Как сообщается, уровень собираемости в Воронежской области на 4,5% превышает среднероссийский показатель.

Наиболее дисциплинированы — жители Каширского и Репьевского районов (соответственно 94,6% и 93,8%), Борисоглебска (93,3%), Петропавловского и Калачеевского районов (92,8%), Нововоронежа (91,9%).

Отметим, что в 2017 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт остается таким же, как и в 2016 году, — 6,6 руб. за 1 кв. м. общей площади принадлежащего собственнику жилого или нежилого помещения.

В 2016 году Воронежская область оказалась на первом месте в федеральной системе мониторинга качества реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов «Реформа ЖКХ».

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В краткосрочный план на 2016−2017 годы включено 576 многоквартирных домов общей площадью более 1,5 млн кв. м, общий объем финансирования — более 2 млрд 269 млн рублей.