Москва, 10 января, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Администрация уходящего президента США Барака Обамы ищет виновных в том, что демократы проиграли минувшие президентские выборы. В течение оставшихся десяти дней пребывания у власти эти политики могут «наломать дров». Налицо «санкционная мания», в которую впала администрация Обамы. Об этом сообщил заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков сегодня, 10 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уходя — уходи

Рябков, комментируя очередные санкции, вводимые Вашингтоном в отношении России, отметил, что новый выпад свидетельствует о неадекватности американских властей: видимо, у них началась «санкционная мания». Дипломат подчеркнул, что администрация Обамы не в первый раз проявляет по отношению к России агрессию, пытаясь причинить Москве как можно больше вреда.

«В последнее время к ее дурным манерам и откровенному русофобству примешиваются злоба за проигранные ее кандидатом президентские выборы и стремление искать виновных в своем поражении где угодно, но только не у себя», — сообщил Рябков.

При этом американское руководство, осознавая тщетность своих нападок, проявляет недостойную мстительность. У администрации Обамы осталось лишь десять дней, но за это время она ещё может наломать дров, затруднив работу своих преемников.

«Такое поведение просто позорно», — отметил Рябков.

Напомним, 6 января ФБР, ЦРУ и АНБ представили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию в кибервмешательстве в выборы США. После этого доклада в отношении России власти США вводят «всеобъемлющие» санкции. При этом в докладе не было представлено доказательств антироссийских обвинений.

6 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения Москвы в причастности к «хакерским атакам» на серверы политических организаций США во время президентской кампании являются политически мотивированными.

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