Москва, 10 января, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Государственная программа вооружения на 2018−2025 годы должна быть подготовлена и согласована с промышленностью в первом полугодии 2017 года. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства, сообщили в министерстве.

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«В этом году, в первом полугодии, если говорить точнее, мы должны подготовить, согласовать со всеми, в первую очередь, с промышленностью, с наукой следующую государственную программу вооружений на период 2018—2025 годов», — уточнил министр.

«Это важнейшая задача, и на ей необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ», — подчеркнул Шойгу.