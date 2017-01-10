Москва, 10 января, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Американский бомбардировщик Б-52, не уведомив российскую сторону, нанес удар по сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли свыше 20 мирных жителей. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, передает RT.

U.S. Air Force Истребитель ВВС США

Уточняется, что удар был нанесен 3 января, его целью стало селение Сармада. На этот район распространяется режим прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто ранее.

Герасимов также напомнил о том, что 17 сентября 2016 года ВВС США нанесли удар по правительственным войскам Сирии в районе города Дейр эз-Зор, после чего боевики из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) перешли в наступление.