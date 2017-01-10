Москва, 10 января, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В 2017 году требуется обеспечить надлежащий контроль за реализацией государственного оборонного заказа с тем, чтобы сохранить набранные темпы перевооружения армии и флота. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства, сообщили в министерстве.

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По его словам, в 2017 году важно совершенствовать систему боевой и оперативной подготовки войск, применять современные средства и программы обучения, а также брать на вооружение опыт, полученный в Сирии.

Помимо этого Шойгу отметил, что в 2017 году необходимо продолжить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, осваивать новые типы вооружения и военной техники, укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.