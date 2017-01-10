Париж, 10 января, 2017, 14:49 — ИА Регнум.



Remi Jouan Франсуа Фийон

Кандидат на пост главы Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон заявил 10 января, что он проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ближайшие дни для определения планов для ЕС, сообщает Reuters.

«Избрание Дональда Трампа и трагедия в Берлине все меняет в Европе», — отметил он, имея в виду теракт, ответственность за который на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Для США наш континент вряд ли останется приоритетным, тогда как Германия больше не может следовать определенной идеи пацифизма», — подчеркнул он.

«Франция должна воспользоваться возможностью для ремобилизации Европейского союза вокруг стратегических приоритетных задач: нашей коллективной безопасности, обороны, инноваций и усиления еврозоны», — заявил Фийон, добавив, что в ходе его встречи он «выскажет ей [Меркель] свое видение Европы».

Напомним, кандидат от Республиканской партии Франции Франсуа Фийон является лидером гонки за кресло президента Франции. За ним следует лидер правой партии Марин Ле Пен.