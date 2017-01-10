Москва, 10 января, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Решение белорусских властей об открытии краткосрочного безвизового въезда на территорию страны для граждан ряда государств является «абсолютно внутренним делом Белоруссии». Об этом 10 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, при принятии такого решения, по всей видимости, было исключено «проецирование такого безвизового режима» на границу с Россией. Отвечая на вопрос о том, были ли действия Минска согласованы с Москвой, Песков напомнил, что службы двух стран «находятся в постоянной и ежедневной координации», а значит, сомнений в этом случае быть не должно. Что касается вопроса о готовности властей РФ последовать примеру соседей, его Песков оставил без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизовой процедуры въезда в страну для граждан 80 государств. Теперь иностранные граждане, прибывшие в Белоруссию через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск», смогут оставаться здесь без виз на срок до пяти дней. Новые правила распространяются на граждан 39 европейских стран, включая страны ЕС, а также на жителей Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств.

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