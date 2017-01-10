Москва, 10 января, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер перепутал страну, когда говорил о якобы нулевом вкладе РФ в борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства, сообщили в министерстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад России

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — отметил министр.

Напомним, ранее глава Пентагона Эштон Картер заявил, что вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии является нулевым. «Нет, они не сделали ничего против (запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»), фактически нуль», — сказал Картер, выразив при этом мнение, что США пришлось самим бороться с терроризмом.