Ямусукро, 10 января, 2017, 14:22 — ИА Регнум.



Pixabay.com Флаг Кот д'Ивуара

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара назначил 10 января бывшего премьер-министра Даниэля Дункана вице-президентом страны, сообщает Le Figaro.

«Я хотел бы сообщить вам о своем решении назначить вице-президента республики», — отметил Уаттара. «Мой выбор остановился на Даниэле Дункане, много сделавшем на благо государства».

Напомним, днем ранее правительство страны во главе с премьер-министром Даниэлем Кабланом Дунканом ушло в отставку, что стало следствием бунта.