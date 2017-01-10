Госдума обсудит законопроект о декриминализации «шлепков» 11 января
Москва, 10 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Завтра, 11 января, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, декриминализирующий семейные побои. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Парламентарий напомнил, что летом 2016 года Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за побои в семье со стороны близких родственников. Общественность резко возмутилась, увидев в законе эффект ювенальной юстиции.
«Получается полная ерунда. Если ты дал своему ребенку подзатыльник, то на самом деле тебя может ждать уголовное наказание. А если подзатыльник твоему сыну дал сосед, его ждет всего лишь административное наказание. Перекос совершенно очевидный», — констатировал Миронов.
«Надеюсь мы сейчас здравыми нормальными поправками, которые подготовила Елена Мизулина, мы ситуацию исправим», — отметил парламентарий.
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Законопроектом исключаются из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторно совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.