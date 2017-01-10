Москва, 10 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Завтра, 11 января, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, декриминализирующий семейные побои. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка.1875

Парламентарий напомнил, что летом 2016 года Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за побои в семье со стороны близких родственников. Общественность резко возмутилась, увидев в законе эффект ювенальной юстиции.

«Получается полная ерунда. Если ты дал своему ребенку подзатыльник, то на самом деле тебя может ждать уголовное наказание. А если подзатыльник твоему сыну дал сосед, его ждет всего лишь административное наказание. Перекос совершенно очевидный», — констатировал Миронов.

«Надеюсь мы сейчас здравыми нормальными поправками, которые подготовила Елена Мизулина, мы ситуацию исправим», — отметил парламентарий.

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Законопроектом исключаются из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторно совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.