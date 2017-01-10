Москва, 10 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. На второй президентский срок Барака Обамы пришелся период «беспрецедентной и затянувшей деградации» в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил 10 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недоверие

Отвечая на вопрос об оценке Кремлем итогов президентства Обамы с точки зрения международных отношений и внешней политики, Песков выразил глубочайшее сожаление по причине рекордного и затянувшегося ухудшения взаимоотношений двух стран. При этом представитель Кремля назвал итоги правления Обамы внутренним делом Соединенных Штатов, в которое не стоит вмешиваться.

Он также выразил убеждение, что деградация двусторонних отношений не соответствует интересам Москвы, равно как и Вашингтона. Песков отметил, что в Москве сохраняют надежду на выстраивание более конструктивных отношений с американским государством.