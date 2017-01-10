Вильнюс, 10 января, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Витаутас Юозапайтис, реагируя на появившуюся в общественном пространстве информацию о неожиданно поднявшихся налогах для представителей культурного сообщества и творческих профессий, которые получают доходы по авторскому или лицензионному договору, назвал такие действия правящих обманом избирателей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 января, в Сейме Литвы.

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«Этот «новогодний подарочек» словно гром среди ясного неба разрушил финансовые планы не только индивидуальных деятелей искусства, но и множества культурных организаций и учреждений, потому что заранее подписанные обязательства не могут выполняться из-за неожиданно выросших налогов, о чем ни ушедшая власть, ни нынешнее правящее большинство должным образом не информировало общество. Если не будут оперативно предприняты меры для восстановления положения, этот удар с засады может болезненно отразиться не только на инициаторах обмана, но и на самих правящих, которые во время предвыборной кампании все внимание концентрировали на укреплении приоритета культуры и искусства и сокращении налоговой ноши для творческой интеллигенции», — говорит проф. Юозапайтис.

Член парламентского Комитета культуры подчеркивает, что единоличное рассмотрение поправок без выполнения необходимых процедур — непростительная ошибка правящего большинства, которая должна быть немедленно исправлена. «Сначала предполагалось, что все это техническая ошибка, появившаяся из-за смены власти, когда новое правительство из-за недостатка опыта просмотрело такой нюанс. Но факт, что эта поправка не рассматривалась в Комитете культуры, а тихо была инкорпорирована в общий закон бюджета Фонда социального страхования, за который проголосовало большинство Сейма этого созыва, говорит о том, что реальные работы крестьян-зеленых очень отличаются от слов и обещаний, что на самом деле не повышает доверия людей не только к этой партии, но и ко всей власти в целом», — комментировал член Сейма.

Парламентарий призывает общество и культурное сообщество быть бдительными и адекватно реагировать на такие действия правящей коалиции. В свою очередь Юозапайтис призывает глав Сейма и правительства очень четко и однозначно объяснить обществу, почему такие важные законы, от которых зависят судьбы людей, принимаются без советующего рассмотрения и согласования с обществом. «Хотелось бы верить, что все это беспокойство будет рассеяно и мандат доверия не будет разрушен, но появившийся сегодня в общественном пространстве комментарий первого заместителя спикера Сейма по сути подтвердил, к сожалению, вероятность худшего сценария», — утверждает Юозапайтис.

Взносы в Фонд социального страхования для лиц, трудящихся по авторским договорам или так называемым бизнес-лицензиям, возросли почти вдвое, как и сами бизнес-лицензии. О повышении, вступившем в силу с 1 января, заранее не сообщалось.