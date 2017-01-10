Москва, 10 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова, отстраненная от участия в соревнованиях летом 2016 года, официально вернется на корт 26 апреля. Она выступит в матче основной сетки турнира в немецком Штутгарте, сообщает 10 января «Чемпионат».

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Как отмечает издание, турнир в Штутгарте начинается 24 апреля, однако на первый раунд соревнований отводится три дня. А 26 апреля истекает срок дисквалификации Шараповой.

Ранее спортсменка три раза становилась победительницей турнира в Штутгарте. «Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч после возвращения на одном из моих любимых турниров», — отметила она.

Напомним, Мария Шарапова, побеждавшая в пяти турнирах Большого шлема, была дисквалифицирована на двухлетний срок в июне 2016 года. Такое решение приняла Международная федерация тенниса после обнаружения следов мельдония в допинг-пробе теннисистки. В дальнейшем по решению Спортивного арбитражного суда срок отстранения был уменьшен — Шараповой позволили вернуться на корт в апреле 2017 года.