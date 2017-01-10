Глава британских лейбористов предлагает ввести максимальную оплату труда
Лондон, 10 января, 2017, 14:02 — ИА Регнум.
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Британские фунты
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбан предложил 10 января ввести максимальную отметку оплаты труда для борьбы с имущественными расслоением, сообщает Reuters.
«Я бы хотел, чтобы было то или иное ограничение максимальной оплаты труда», — отметил он в интервью британским СМИ.
По его словам, черта максимальной оплаты труда должна проходить «несколько выше» его собственной зарплаты, оценивающейся в 138 тыс. фунтов стерлингов.