Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 10 января продлил арест в отношении администратора так называемых «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, также известного под сетевым псевдонимом «Филипп Лис». Будейкин останется под стражей как минимум до 15 мая 2017 года.

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С ходатайством о продлении ареста Будейкину в суд обратилось следствие, которое проводят органы Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Доводы защитника обвиняемого суд отклонил.

«Самого Будейкина в Октябрьский не доставили. Он находится на судебной психолого-психиатрической экспертизе», — отмечает издание «Фонтанка.ру».

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Будейкина расследуется уголовное дело по факту подстрекательства подростков к доведению до самоубийства в социальной сети (ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК РФ). Будейкину предъявлено обвинение. Обвиняемый от дачи показаний отказался. По статье 110 УК РФ Будейкину грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, следствием установлено 15 жертв, состоявших в так называемых «группах смерти» и совершивших суициды в различных регионах РФ.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу обратилось к гражданам с просьбой помочь в поисках доказательств противозаконной деятельности Будейкина.