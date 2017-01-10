Москва, 10 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Основная задача, поставленная главой государства Владимиром Путиным перед российскими ВКС в Сирии, выполнена. При этом международная коалиция во главе с США, в поддержке которой нуждались российские военные, сработала не просто «по нолям», а «в минус». Об этом в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны РФ заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, выполнение задач в Сирии потребовало от российских военных напряжения всех сил, были задействованы все возможности. На территории Сирии была сосредоточена серьезная группировка, в состав которой вошла не только авиация, но и дополнительные силы ВКС и военная полиция. Что касается поддержки международной коалиции, «к великому сожалению мы этой поддержки не увидели», отметил Шойгу. Он также ответил на высказывание главы Пентагона Эштона Картера, который назвал «нулевым» вклад российской стороны в борьбу с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По словам главы Минобороны России, он согласился бы с мнением коллеги «из дальнего зарубежья», если бы тот, во-первых, не перепутал страну и, во-вторых, был бы более аккуратным в своих оценках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

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