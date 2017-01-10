Москва, 10 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В 2017 году в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведено более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Количество учений в наступившем году по сравнению с 2016 годом увеличится на 50%, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru РВСН на марше

В каждом периоде обучения РВСН будут отработаны режимы несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности более чем 40 ракетных полков и частей обеспечения и охраны.

Также в 2017 году планируется провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения.

Кроме того, в 2017 году в РВСН продолжится практика внезапных проверок состояния боевой готовности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в рамках учений РВСН будут осваивать новые районы боевого патрулирования. Радикальных изменений в организации подготовки РВСН не планируется. Речь будет идти об интенсивности полевых выходов и других значимых мероприятий.

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