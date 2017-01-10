Симферополь, 10 января, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Поводом для увольнения «по собственному желанию» исполняющего обязанности начальника службы автомобильных дорог Крыма Игоря Кравченко могло стать не состояние крымских дорог, а фотографии в Instagram, опубликованные его невестой Тамилой Омеровой. Девушка публиковала в соцсети дорогие подарки, якобы сделанные женихом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Соломаткин. Невеста. 1867

В начале января крымские блогеры обратили внимание на «постельную» фотосессию, опубликованную в Instagram Омеровой. На фото ничего неприличного: девушка с будущим женихом Игорем Кравченко укутанные в халаты и одеяло стоят в постели номера отеля «Mriya Resort & SPA». Номер на новогодние праздники в этом отеле мог стоить от 15 тысяч рублей. Но скорее всего, номер, в котором прошла предсвадебная фотосессия, стоил около 47 тысяч рублей в сутки.

«Как-то не скромно для чиновника такого уровня, сколько же у него зарплата?» — удивились пользователи соцсетей.

После этого аккаунт девушки в Instagram стали изучать внимательнее. Оказалось, что она регулярно публиковала фото брендовых вещей и по комментариям к фото можно было понять, что это «подарки любимого».

«Когда в душе весна», — написала невеста Кравченко под фото, вероятно, найденных под ёлкой новых туфель от Dolce&Gabbana. Под фото дамской сумочки этой же марки комментарий: «Уснул, проснулся, Дольче».

Изучив эти и подобные фото, бьюти-блогер Евгения Мартыновская рассказала «Московскому комсомольцу» о цене этих вещей. «На Новый год у девушки появились туфли в цветок из коллекции «Дольче Габанна», их цена должна быть чуть больше 1000 евро, — прокомментировала Мартыновская. — Дальше мы видим сумку той же марки, размер мини, такие стоят 1700 евро. Среди подарков еще одна сумка, марки «Valentino», вот она действительно, должна быть дорогая — 2500 евро. На девушке платье «Balmain», его стоимость порядка 3 тысяч евро. Серьги — это серьезное украшение — таким лучше не хвастаться перед простым народом. Стоимость этих сережек я бы оценила в районе 400−600 тысяч рублей. Ну и напоследок обручальные кольца «Cartier». Похоже, что эти колечки из коллекции «Сантос». Тогда цена одного украшения должна колебаться около 1500 евро».

Бьюти-блогер отмечает, что на месте чиновника не позволяла бы «даме сердца» портить себе репутацию таким вот образом. «Запретила бы ей выкладывать фотографии дорогих безделушек в соцсети», — пояснила Евгения Мартыновская.

Сам жених теперь отрицает, что это были его подарки. «Нет, это не мои подарки, — заявил Игорь Кравченко в интервью «Комсомольской правде». — Дело в том, что у человека есть собственный магазин. Она покупает и продает эти вещи. Соответственно иногда рекламирует их в своих социальных сетях».

Открестился он и от обручальных колец от Cartier. «Это всего лишь картинка из Интернета. Нет, мы не покупали их», — заявил Кравченко, но признал, что свадьба всё-таки планируется.

Также Игорь Кравченко не скрывает, что человек он не бедный и имеет «определённый капитал».

«Перед тем, как я занял эту должность (исполняющего обязанности начальника службы автомобильных дорог Крыма — прим. ИА REGNUM ), у меня были предприятия. Я их все продал. За счет этого у меня есть определенный капитал», — подтвердил чиновник «Комсомольской правде».

После того, как блогеры обратили на Кравченко внимание, их копания в биографии чиновника было уже не остановить. По данным общественника и блогера Александра Талипова, в 2013 году Игорь Кравченко возглавлял центр современной хореографии «MoLoKo» в Санкт-Петербурге. А уже в июле 2014 года стал владельцем компании Evolution (с оборотом в 2014 году — 500 миллионов рублей). Компания занималась поставкой дорожно-строительной техники. Позже будущий чиновник основал в Крыму ООО «Доринвест-Крым» — сегодня на полуострове это известный дорожный подрядчик, к качеству ремонта дорог которого у властей и общественников уже появились вопросы. Чтобы возглавить службу автомобильных дорог полуострова, бизнес Кравченко, по его словам, продал.

«Налицо нарушения законодательства о противодействии коррупции — является учредителем ООО, которое еще и связанно с дорожным строительством. Скорее всего, указаны недостоверные данные биографии, в частности об образовании и опыте работы, факт участия в «Танцуют все» не указан», — написал на своей странице в Facebook 7 января Александр Талипов.

Уже 9 января на уточняющий вопрос главы Крыма Сергея Аксёнова, написал ли начальник службы автомобильных дорог республики заявление, министр транспорта Крыма Анатолий Волков ответил: «Да, написал». Так что теперь у Игоря Кравченко — официально — ни государственной должности, ни бизнеса (если он его действительно продал).