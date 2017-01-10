Киев, 10 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В связи с морозами Украина резко увеличила отбор голубого топлива из подземных газовых хранилищ (ПХГ). В течение суток из ПХГ было отобрано 86,34 млн кубометров газа, что почти вдвое превышает запланированное значение, сообщает 10 января «Экономика сегодня».

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По данным компании «Укртрансгаз», в ПХГ остается около 11,459 млрд кубометров газа. Заполненность подземных хранилищ составляет 37%.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» сообщала о запасах газа, достаточных для успешного завершения отопительного сезона даже в том случае, если морозы будут аномально сильными. При этом отмечалось, что в сутки отбор газа не должен превышать планку в 50 млн кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января стало известно о том, что морозы вынудили украинскую сторону увеличить отбор газа из ПХГ до 100 млн кубометров в сутки. По словам пресс-секретаря «Укртрансгаза» Максима Белявского, такой режим является достаточным для покрытия потребностей украинских потребителей.