Москва, 10 января, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В первой половине 2017 года Тихоокеанский флот РФ получит в свой состав многоцелевой сторожевой корабль «Совершенный». В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов, сообщили в Минобороны РФ.

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Корвет «Совершенный» — многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия с управляемым ракетным оружием, предназначенный для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также артиллерийской поддержки морского десанта.

Корабль способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружение — ракеты противокорабельного комплекса «Уран» и зенитного ракетного комплекса «Редут», торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.

На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году продолжается оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. В 2016 году оснащённость частей постоянной готовности новейшим оружием доведена до 58,3%. Исправность техники возросла до 94%. Укомплектованность Вооружённых сил личным составом достигла 93%. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить от 70% до 100%