Иркутск, 10 января, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Бывшему сотруднику МВД города Ангарска (Иркутская область) Михаилу Попкову, осуждённому в 2015 году за убийство 22 женщин, предъявлено новое обвинение: по версии следствия, в общей сложности его жертвами стали 47 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Иркутской области.

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В ходе расследования выяснилось, что «на счету» убийцы жизни ещё 25 человек. Сейчас он находится в СИЗО в Иркутске.

Напомним, Попков совершил серию убийств с 1994 по 2000 гг. в Ангарске. Его жертвами стали женщины в возрасте от 19 до 40 лет. Также от его рук погибла 15-летняя девочка-подросток. Приговорён к пожизненному заключению в 2015 году.