Киев опять увеличивает отбор газа из ПХГ: как Украина переживет зиму?
Киев, 10 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Топливо в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ) исчерпывается очень быстрыми темпами. Резкое похолодание вынудило власти нарастить отбор голубого топлива из ПХГ сверх плана. Такие данные приводятся на сайте государственной компании «Укртрансгаз».
В пресс-службе компании заявили, что, согласно данным за 8 января, объем газа в подземных хранилищах сократился до 11,5 млрд кубометров. Из-за морозов из ПХГ было отобрано в течение суток 86,34 млн кубометра.
Напомним, что, как сообщал «Нафтогаз Украины», этот отопительный сезон стартовал с запасами в ПХГ на уровне 14,7 млрд кубометров. При том, что для удачного прохождения зимнего периода необходимо 17 — 20 млрд кубометров газа. В настоящее время украинские подземные хранилища заполнены на 37%.
ИА REGNUM ранее писало, что еще по состоянию на начало ноября 2016 года заполненность украинских газовых хранилищ составляла около 46% от общего объема. Украина еще с лета отставала в заполнении ПХГ. По состоянию на август 2016 года Украина отставала в закачке газа в подземные хранилища на 2,1 млрд кубометра.
Российская сторона говорила о том, что объемы, в которых заполнены газовые хранилища Украины, могут оказаться недостаточными для удачного прохождения зимнего периода. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер напоминал, что Киев сталкивался с подобными проблемами и раньше. Недостаточная заполненность ПХГ в зимний период может обернуться проблемой не только для самой Украины, но и создать риски для транзита российского газа в ЕС, говорил Миллер. Эту же точку зрения подтверждал и министр энергетики РФ Александр Новак, утверждавший, что транзит российского голубого топлива в Европу зимой будет сорван, если не будет ликвидировано отставание по закачке в 2−3 млрд кубометров газа. Однако до необходимых объемов ПХГ так и не были заполнены.
На эту проблему обращал внимание президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что «Газпром» может возобновить поставки топлива на Украину в любое время, прерванные по инициативе Киева в ноябре 2015 года. Причем цена на российский газ для украинской стороны ниже, чем закупаемый ею тот же российский газ, но через страны Евросоюза, в частности через Польшу. Под конец прошлого года по вопросу возобновления поставок газа на Украину состоялись трехсторонние переговоры в формате РФ — Брюссель — Украина, однако сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.
И все же, несмотря на все предупреждения Москвы о том, что объема газа в ПХГ может не хватить Украине для успешного прохождения зимнего периода, руководство компании «Нафтогаз Украины» заверяло, что запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона даже в условиях низких температур. Согласно подсчетам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отбор голубого топлива не должен превышать ежесуточного показателя в 50 млн кубометров (сейчас это более 86 млн кубометров газа в сутки — прим.ред.). Планировалось, что при отборе не более 50 млн кубометров газа в сутки к концу сезона в хранилищах должно остаться 8 млрд кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы.
Однако уже в начале января стало ясно, что план по отбору газа из ПХГ не имеет ничего общего с реальностью. Так, 4 января отбор объемов газа из ПХГ Украина составлял 60, 7 млн кубометра, свидетельствовали данные «Укртрансгаза». Через два дня этот показатель достиг почти 100 млн кубометров газа в сутки. А отопительный сезон на Украине завершится только 15 апреля.
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