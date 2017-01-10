Киев, 10 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Топливо в украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ) исчерпывается очень быстрыми темпами. Резкое похолодание вынудило власти нарастить отбор голубого топлива из ПХГ сверх плана. Такие данные приводятся на сайте государственной компании «Укртрансгаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В пресс-службе компании заявили, что, согласно данным за 8 января, объем газа в подземных хранилищах сократился до 11,5 млрд кубометров. Из-за морозов из ПХГ было отобрано в течение суток 86,34 млн кубометра.

Напомним, что, как сообщал «Нафтогаз Украины», этот отопительный сезон стартовал с запасами в ПХГ на уровне 14,7 млрд кубометров. При том, что для удачного прохождения зимнего периода необходимо 17 — 20 млрд кубометров газа. В настоящее время украинские подземные хранилища заполнены на 37%.

ИА REGNUM ранее писало, что еще по состоянию на начало ноября 2016 года заполненность украинских газовых хранилищ составляла около 46% от общего объема. Украина еще с лета отставала в заполнении ПХГ. По состоянию на август 2016 года Украина отставала в закачке газа в подземные хранилища на 2,1 млрд кубометра.

Российская сторона говорила о том, что объемы, в которых заполнены газовые хранилища Украины, могут оказаться недостаточными для удачного прохождения зимнего периода. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер напоминал, что Киев сталкивался с подобными проблемами и раньше. Недостаточная заполненность ПХГ в зимний период может обернуться проблемой не только для самой Украины, но и создать риски для транзита российского газа в ЕС, говорил Миллер. Эту же точку зрения подтверждал и министр энергетики РФ Александр Новак, утверждавший, что транзит российского голубого топлива в Европу зимой будет сорван, если не будет ликвидировано отставание по закачке в 2−3 млрд кубометров газа. Однако до необходимых объемов ПХГ так и не были заполнены.

На эту проблему обращал внимание президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что «Газпром» может возобновить поставки топлива на Украину в любое время, прерванные по инициативе Киева в ноябре 2015 года. Причем цена на российский газ для украинской стороны ниже, чем закупаемый ею тот же российский газ, но через страны Евросоюза, в частности через Польшу. Под конец прошлого года по вопросу возобновления поставок газа на Украину состоялись трехсторонние переговоры в формате РФ — Брюссель — Украина, однако сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.

И все же, несмотря на все предупреждения Москвы о том, что объема газа в ПХГ может не хватить Украине для успешного прохождения зимнего периода, руководство компании «Нафтогаз Украины» заверяло, что запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона даже в условиях низких температур. Согласно подсчетам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отбор голубого топлива не должен превышать ежесуточного показателя в 50 млн кубометров (сейчас это более 86 млн кубометров газа в сутки — прим.ред.). Планировалось, что при отборе не более 50 млн кубометров газа в сутки к концу сезона в хранилищах должно остаться 8 млрд кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы.

Однако уже в начале января стало ясно, что план по отбору газа из ПХГ не имеет ничего общего с реальностью. Так, 4 января отбор объемов газа из ПХГ Украина составлял 60, 7 млн кубометра, свидетельствовали данные «Укртрансгаза». Через два дня этот показатель достиг почти 100 млн кубометров газа в сутки. А отопительный сезон на Украине завершится только 15 апреля.

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